Минчанка нашла на уличной скамейке 3 тысячи долларов

Житель Минска обратился в милицию за помощью. Он рассказал, что забыл во дворе дома коробку, где хранилось свыше 3 тысяч долларов и его паспорт, сообщает СБ.

Со ссылкой на столичную милицию издание пишет, что, когда минчанин опомнился и решил вернуться за своими вещами, коробки на месте не нашел. Расследованием этой истории занялись сотрудники уголовного розыска.

Как выяснилось, коробку с долларами и паспортом взяла 53-летняя минчанка. Она заметила «бесхозную» вещь, оценила содержимое и оставила находку себе.

Паспорт подозреваемая выкинула, часть купюр перевела в белорусские рубли и потратила на свои нужды. Оставшуюся наличность оперативники обнаружили и изъяли у женщины дома.

В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу.