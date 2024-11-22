Минчанка нашла на уличной скамейке 3 тысячи долларов

08:55 2024-11-22
Минчанка нашла на уличной скамейке 3 тысячи долларов

Но находке 53-летняя женщина радовалась недолго, ей придется не только вернуть деньги, но и ответить по закону.

Житель Минска обратился в милицию за помощью. Он рассказал, что забыл во дворе дома коробку, где хранилось свыше 3 тысяч долларов и его паспорт, сообщает СБ.

Со ссылкой на столичную милицию издание пишет, что, когда минчанин опомнился и решил вернуться за своими вещами, коробки на месте не нашел. Расследованием этой истории занялись сотрудники уголовного розыска.

Как выяснилось, коробку с долларами и паспортом взяла 53-летняя минчанка. Она заметила «бесхозную» вещь, оценила содержимое и оставила находку себе.

Паспорт подозреваемая выкинула, часть купюр перевела в белорусские рубли и потратила на свои нужды. Оставшуюся наличность оперативники обнаружили и изъяли у женщины дома.

В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу.

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