Электромобили дешевеют быстрее, чем бензиновые автомобили

12:26 2024-11-22
Электромобили дешевеют быстрее, чем бензиновые автомобили

Сегодня вторичный автомобильный рынок переживает подъем популярности, потому что там можно купить авто с минимальным пробегом по доступной цене.

Специалисты сервиса Gaspedaal.nl после проведения исследования выяснили, что электромобили теряют в стоимости на 15 процентов быстрее, чем бензиновые и дизельные машины, сообщает technodzen.com.

Сегодня вторичный автомобильный рынок переживает подъем популярности, потому что там можно купить авто с минимальным пробегом по доступной цене. 

За прошедший год доля подержанных электромобилей в мире возросла с 4-х до 9-ти процентов. 

Эксперты отмечают, что люди на электротранспорт переходят медленнее, чем ожидалось. Возможно, что одна из причин кроется в том, что электрокары дороже традиционных авто с ДВС, и молодежь, которая считается основной целевой аудиторией электрокаров, такой транспорт позволить себе не может. 

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
12:40

Инга Райтова

Итальянец впал в кому и забыл 40 лет своей жизни

Итальянец впал в кому и забыл 40 лет своей жизни

В дорожной аварии он пострадал еще в 80-х годах прошлого века и никак не мог поверить, что ему уже за шестьдесят и у него есть внуки.
Инга Райтова
09:23

Инга Райтова

В российском в Ульяновске перезапустили шинный завод Gislaved

В российском в Ульяновске перезапустили шинный завод Gislaved

В 2025 году планируется расширить ассортимент, куда будут включены также премиальные шины марки Gislaved.
Инга Райтова
08:55

Инга Райтова

Минчанка нашла на уличной скамейке 3 тысячи долларов

Минчанка нашла на уличной скамейке 3 тысячи долларов

Но находке 53-летняя женщина радовалась недолго, ей придется не только вернуть деньги, но и ответить по закону.
Инга Райтова
13:59

Инга Райтова

В России скоро стартуют продажи автобренда Lynk & Co

В России скоро стартуют продажи автобренда Lynk & Co

На рынок выйдут гибридный кроссовер 08 и электрический седан Z10 стоимостью от 70 тысяч долларов.
Инга Райтова
13:47

Инга Райтова

Геологи нашли в Китае запасы золота, которые оцениваются в 82,8 миллиарда долларов

Геологи нашли в Китае запасы золота, которые оцениваются в 82,8 миллиарда долларов

На золотом месторождении Ваньгу провинции Хунань на глубине более 2 тысяч метров обнаружено свыше 40 золотоносных жил.
Инга Райтова
13:37

Инга Райтова

BMW в Венгрии приступила к выпуску предсерийных кроссоверов Neue Klasse

BMW в Венгрии приступила к выпуску предсерийных кроссоверов Neue Klasse

Предприятие в Дебрецене началось строиться в 2022 году, и теперь здесь стартовало тестовое производство электромобилей.