Электромобили дешевеют быстрее, чем бензиновые автомобили

Специалисты сервиса Gaspedaal.nl после проведения исследования выяснили, что электромобили теряют в стоимости на 15 процентов быстрее, чем бензиновые и дизельные машины, сообщает technodzen.com.

Сегодня вторичный автомобильный рынок переживает подъем популярности, потому что там можно купить авто с минимальным пробегом по доступной цене.

За прошедший год доля подержанных электромобилей в мире возросла с 4-х до 9-ти процентов.

Эксперты отмечают, что люди на электротранспорт переходят медленнее, чем ожидалось. Возможно, что одна из причин кроется в том, что электрокары дороже традиционных авто с ДВС, и молодежь, которая считается основной целевой аудиторией электрокаров, такой транспорт позволить себе не может.