Новая партия БЕЛАЗов отправлена в Якутию на добычу алмазов

Пять новеньких самосвалов серии БЕЛАЗ-7513 отправились в Якутию. Как уточняет Аbw.by, они влились в парк техники Айхальского горно-обогатительного комбината, который занимается добычей алмазов.

БЕЛАЗ-7513 отличает высокая маневренность, удобство в управлении, простота в эксплуатации и техобслуживании. Машина способна осуществлять эффективную и бесперебойную транспортировку груза на открытых алмазных разработках.

Белорусская техника в Якутии работает уже 15 лет, ее представляют БЕЛАЗы грузоподъемностью 130–136 тонн. Самосвалы работают круглосуточно и при экстремально низких температурах.

По словам главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, регион заинтересован и далее наращивать объемы поставок белорусских самосвалов для добычи полезных ископаемых.