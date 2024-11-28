Житель Минска украсил свой «Гелик» яркими гирляндами, но ГАИ эту красоту не оценили

15:37 2024-11-28
Житель Минска украсил свой «Гелик» яркими гирляндами, но ГАИ эту красоту не оценили

Водителя за нарушение правил переоборудования автомашины привлекли к административной ответственности.

Видео «Гелендвагена», необычно украшенного к Новому году и катающегося по Минску, попало в соцсети, сообщает БелТА.

На креативный автомобиль обратили внимание и сотрудники ГАИ.

Хозяина «Гелика» нагли быстро. Им оказался 33-летний житель столицы. Мужчина за нарушение правил переоборудования автомашины привлечен к административной ответственности.

Как уточняется, участвовать в дорожном движении с транспортными средствами, переоборудованными без согласования с ГАИ, запрещено по закону.

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