Житель Минска украсил свой «Гелик» яркими гирляндами, но ГАИ эту красоту не оценили

Видео «Гелендвагена», необычно украшенного к Новому году и катающегося по Минску, попало в соцсети, сообщает БелТА.
На креативный автомобиль обратили внимание и сотрудники ГАИ.
Хозяина «Гелика» нагли быстро. Им оказался 33-летний житель столицы. Мужчина за нарушение правил переоборудования автомашины привлечен к административной ответственности.
Как уточняется, участвовать в дорожном движении с транспортными средствами, переоборудованными без согласования с ГАИ, запрещено по закону.
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