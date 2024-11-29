В России дан старт розничным продажам LADA Aura

Розничные цены на бизнес-седаны LADA Aura стали известны сегодня, сообщает Аbw.by. По информации производителя, старт продажам будет дан 30 ноября 2024 года. Модель поступит в дилерские центры Москвы и Санкт-Петербурга.

«Рекомендованная розничная цена LADA Aura – от 2 599 000 российских рублей (23 700 долларов)», – отмечается в пресс-релизе.

А в декабре представительские седаны поступят и в другие регионы России. К Беларуси ближе всех окажется Нижегородская область.

С 29 ноября заказ на Aura оформить можно в любом официальном дилерском центре LADA.

Как уточняет издание, наиболее укомплектованный LADA Aura с пакетом Status клиентам обойдется в 25 543 долларов.

Комплектация предусматривает салон, который отделан натуральной кожей, накладные подушки и подогрев задних подголовников, топовую мультимедиа с 10-дюймовым планшетом, 8 динамиками и сервисами «Яндекс Авто».

Во второй половине декабря производитель намерен выйти на выпуск 76 автомобилей в день. По его подсчетам, это «обеспечит ритмичное наполнение дилерской сети новыми бизнес-седанами».