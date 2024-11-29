Китайский миллиардер на публике съел банан, купленный за 6 миллионов долларов

34-летний основатель криптовалюты TRON Джастин Сан приобрел на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке "произведение" художника Маурицио Кателлана «Комедиант». Так мастер назвал банан, приклеенный к белой стене скотчем.

Это произведение искусства в последние дни стало самым обсуждаемым.

Кателлан описал назвал свою работу «провокацией, заставляющей подумать о ценности искусства в современном мире».

Покупателю работа итальянца обошлась в 6,2 миллиона долларов. Миллиардер сразу после покупки заявил, что скоро фрукт съест.

Так и произошло. Предприниматель 29 ноября устроил большую пресс-конференцию в одном из дорогих отелей Гонконга.

После вступительной речи Сан на самом деле оторвал банан и откусил его. «Он намного вкуснее иных бананов», - рассказал мужчина.

Инвестор позже добавил, что банан успешно провел проверку на свежесть. В Sotheby’s Сану выдали сертификат подлинности работы Кателлана и инструкцию по замене фрукта, если тот испортится.