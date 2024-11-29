Сотрудники Amazon вышли забастовку

Сотрудники Amazon из 20 стран мира, в том числе и США, бастуют в знак протеста против «антирабочих и антидемократических практик» компании, сообщает chicago24online.com.

Данная акция - часть глобальной инициативы UNI Global Union «Make Amazon Pay», которая проводится пятый год подряд.

Цель этого движения - привлечь Amazon к ответу за предполагаемые нарушения трудовых прав, угрозы демократическим принципам и ущерб окружающей среде.

«Компания Джеффа Безоса тратит миллионы, чтобы помешать рабочим объединиться. Однако забастовки и протесты доказывают, что стремление к справедливости невозможно остановить», - подчеркнула генсекретарь UNI Global Union Кристи Хоффман.

Она отметила, что работники компании «едины в требованиях, чтобы Amazon уважал сотрудников, соблюдал фундаментальные права и перестал подрывать системы, которые защищают нас всех».

По словам официального представителя Amazon Айлин Хард, заявления забастовщиков основаны на ложных фактах.

«Они таковы: Amazon предлагает отличные оплату труда, льготы и множество возможностей, начиная с первого рабочего дня. Мы создали свыше 1,5 миллиона рабочих мест во всем мире и продолжаем это делать. Мы предоставляем современные и безопасные условия работы и в офисах, и на наших объектах», — подчеркнула Хардс.

Демонстрации проходят в крупных городах Америки, Германии, Британии, Японии и Бразилии.

Протесты нацелены на то, чтобы привлечь внимание к проблемам сотрудников Amazon и демонстрируют готовность рабочих сражаться за свои права на международном уровне.