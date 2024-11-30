Корейская KGM грозит вызвать большую конкуренцию на российском рынке

Бренд SsangYong, который отныне носит имя KGM, уже готовится к большому возвращению в Россию. Компания из Южной Кореи анонсировала обновление ряда моделей, в том числе Torres, Actyon и Korando, собираться которые будут прямо в России.

По словам гендиректора «РЭКС Моторс» Виталия Осипова, уже достигнуты договоренности о локальном производстве, сертификация четырёх моделей идёт полным ходом, сообщает 32cars.ru.

Флагманский внедорожник Rexton тоже в ближайшие годы получит обновление.

Продажи начнутся в начале 2025 года, гарантия на авто составит 5 лет либо 100 тысяч километров пробега. KGM обещает сочетание классики корейского дизайна и передовых технологий.

Корейский автопром, по всей видимости, решил закрепиться в России, рынок готовится к новому витку конкуренции, пишет издание.