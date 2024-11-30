Немецкую туристку в испанской Майорке похитили, выбросили из авто и переехали машиной

13:54 2024-11-30
Немецкую туристку в испанской Майорке похитили, выбросили из авто и переехали машиной

Двое мужчин насильно усадили в фургон 20-летнюю девушку, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На острове Майорка в Испании случился чудовищный инцидент, от чего общественность остается в шоке. Двое мужчин украли молодую туристку, а спустя считанные минуты девушка попала под колеса автомобиля.

О шокирующих подробностях этой трагедии рассказала КП. На суде, открывшемся только спустя два года, стало известно, что вечером 8 октября 2022-го года двое испанцев насильно усадили в фургон 20-летнюю девушку из Германии, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Туристка в тот момент девушка была всего в сотне метров от своего отеля. Через несколько минут мужчины выкинули ее на проезжую часть через левую дверь своего автомобиля, и почти сразу по ней проехала легковая машина. Туристка погибла на месте.

На суде обвиняемые попытались оправдаться. Они заявили, будто девушка из-за сильного опьянения сама выпала из машины. Но семья погибшей опровергла их слова, подчеркнув, что фигуранты имеют криминальное прошлое.

По словам родных, один из них до трагедии был арестован шесть раз за год по обвинениям в грабежах и угрозах.

Прокуроры требуют для испанцев по 25 лет тюремного заключения. Они также настояли на выплате родителям погибшей компенсации в размере 86,5 тысячи евро. И еще 25 тысяч евро - ее сестре.

Судебное разбирательство продолжается.

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