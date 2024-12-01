18-летний парень угнал машину в Бобруйском районе и сразу попал в ДТП с троллейбусом

15:20 2024-12-01
18-летний парень угнал машину в Бобруйском районе и сразу попал в ДТП с троллейбусом

Милиционерам угонщик заявил, что хотел скорее попасть домой, потому и воспользовался чужим транспортом.

18-летний парень из Петриковского района вернулся в Беларусь после заработков в России.

Переночевать молодой человек решил в Бобруйском районе, пишет БелТА.

Он решил сходить в магазин за продуктами, и по дороге заметил припаркованную «Мазду».

Парень подошел к автомобилю и дернул за ручку: дверь открылась. Он сел за руль и нажал на газ. Однако далеко уехать не смог: сразу попал в ДТП, врезавшись в троллейбус.

Милиционерам угонщик заявил, будто бы скорее хотел попасть домой, потому и воспользовался чужим транспортом. Возбуждено уголовное дело.

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