Владелец пикапа от Tesla пожаловался, что из-за мелкого камушка попал на ремонт на тысячи долларов

Еще один негативный отзыв пополнил список претензий к детищу Илона Маска – электрическому пикапу Cybertruck.

Как сообщает Аbw.by, причиной претензии водителя к производителям авто стал небольшой камень, застрявший между двигателем и поперечиной. Он проделал дыру в алюминиевом корпусе машины, и ремонтники выставили владельцу счет в 7660 долларов.

Как правило, преимуществами такого электромобиля считалось то, что он состоит из малого количества подвижных частей, потому его обслуживание и ремонт должны быть менее дорогими. Однако ЧП с Cybertruck развеяло эту версию: поломка пикапа из-за камушка обошлась ему слишком дорого.

Владелец Cybertruck оставил пост на Facebook. Из него следует, что, однажды он заметил лужу масла под задним двигателем пикапа. После более пристального осмотра понял, что небольшой острый камушек проделал дыру в корпусе.

Пробег его автомобиля. к слову, приближается к 15 000 километров. Владелец утверждает, что его Tesla не эксплуатировалась в тяжелых условиях бездорожья, и было всего несколько коротких поездок по местным грунтовым дорогам.

Но дилер не хочет покрывать стоимость ремонта. А местный сервисный центр Arrowood в Кларкстоне, что в штате Мичиган, утверждает, что ремонт пикапа предполагает установку нового приводного блока.

Пост хозяина Cybertruck получил много откликов. Многие комментаторы считают, что это не гарантийный, а несчастный случай. Возможно - усугубленный плохой конструкцией и тонким литьем со стороны Tesla.