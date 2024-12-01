Федор Конюхов на весельной лодке отправился в очередное историческое плавание по Южному океану

16:56 2024-12-01
Федор Конюхов на весельной лодке отправился в очередное историческое плавание по Южному океану

Путешествия 72-летнего россиянина вдохновляют миллионы людей и показывают, что человек с силой духа может преодолеть любые препятствия.

Легендарный российский путешественник Федор Конюхов вновь бросает вызов стихии. Об этом рассказал его сын Оскар - глава экспедиционного штаба, сообщает РИА Новости.

72-летний Федор Конюхов начал свое очередное путешествие из аргентинской Ушуайи. Россиянин планирует совершить беспрецедентное "турне" на весельной лодке по Южному океану - от мыса Горн до самой Австралии.

Ранее этот маршрут еще никто не преодолевал на таком виде транспорта.

Имя Федора Конюхова стало синонимом смелости, настойчивости, любви к приключениям. Новые экспедиции путешественника всегда вызывают огромный интерес во всем мире.

Переход по Южному океану - очередное подтверждение того, что Конюхов готов сделать невозможное возможным, он не боится самых сложных задач.

Путешествия россиянина вдохновляют миллионы людей и показывают, что для человека, обладающего силой духа, преодолимы любые препятствия.

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