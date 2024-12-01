Туристам в Индии во избежание неприятностей стоит озаботиться изучением необычных правил страны

17:08 2024-12-01
Туристам в Индии во избежание неприятностей стоит озаботиться изучением необычных правил страны

Здесь нельзя есть мороженое без ложки, здороваться за руку и ходить в храмы в вещах из натуральной кожи.

Отправляющимся в другую страну туристам лучше заранее ознакомиться с её законами, обычаями и традициями. Они могут очень сильно отличаться от правил, по которым они привыкли жить в своей стране. О том, что важно знать путешественникам в Индии, рассказали эксперты портала МИР 24.

Запрет на занятия йогой

Многие считают йогу неотъемлемую частью культуры Индии. Люди часто приезжают сюда, чтобы овладеть такими практиками. Но, скажем, в Мумбаи, установлены строгие правила по занятию йогой на улице. В частности, медитации здесь не разрешаются, если они мешают другим людям.

Употребление алкоголя

В некоторых регионах страны возраст, с которого можно употреблять алкоголь, начинается с 25 лет. А в некоторых штатах вообще действует «сухой закон».

Приветствие

В Индии не принято здороваться рукопожатием. Для этого используется жест «намасте» - с соединением ладоней и лёгким наклоном головы.

Мороженое разрешается есть лишь определённым способом

Для таких целей надо использовать ложку. За этим в общественных местах следит полиция: если турист будет есть мороженое ртом, ему могут сделать замечание.

Запрет на кожаные вещи

В храмах Индии облачаться или иметь с собой изделия из кожи - это считается нечистым.

Легализация наркотиков

Наркотические вещества в стране используются в религиозных практиках, однако в повседневной жизни они под запретом. Туристы, которые купили наркотики, столкнутся с серьёзными проблемами.

Запрет на вывоз песка и камней

Гости могут на индийских пляжах взять на память камень, песок либо ракушку. Но в некоторых районах Индии введён запрет на вывоз природных материалов, и за это могут наказать. 

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