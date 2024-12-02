Легендарный Элтон Джон перестал видеть

Легендарный музыкант сэр Элтон Джон посетил мюзикл по мотивам "Дьявол носит Prada" по книге Лорен Вайсбергер в одном из театров Лондона, сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Но, к сожалению, посмотреть его не смог.

Певец признался, что он совсем ослеп и потому не мог видеть сцену. Однако при этом все отлично слышал, и услышанным остался доволен.

Музыкант похвалил актеров за хороший спектакль.

Ранее сообщалось, что Элтон Джоне из-за проблем со зрением остановил работу над новым альбомом.