В России всем дорогам хотят дать имена собственные, например, «Нева» или «Дон»

18:40 2024-12-02
В России всем дорогам хотят дать имена собственные, например, «Нева» или «Дон»

С данной инициативой Минтранс РФ обратился к правительству, но далеко не все автоэксперты это приветствуют.

Дороги в России, в том числе и местные, станут именными. С данной инициативой Минтранс РФ обратился к правительству, сообщает Лента.ру.

Ведомство предложило внести поправки к Закону РФ «Об автодорогах и о дорожной деятельности», чтобы обозначить там норму присвоения дорогам собственных имен.

На федеральном уровне такая норма укоренилась сама собой. Скажем, основные трассы России носят такие имена, как «Нева», «Восток», «Скандинавия», «Дон», «Урал» и другие. А теперь эту практику хотят обобщить на местном уровне.

По информации источника издания, для нейминга дорог планируется использовать местную топонимику, «национальные традиции и особенности местности».

Правда, российские автоэксперты от инициативы не в восторге. Они отмечают, что сегодня в автомобильном секторе имеется немало направлений, куда нужно инвестировать средства федерального и местных бюджетов вместо трат, которые повлечет переименование трасс.

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