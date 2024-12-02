Из-за таксистов-нелегалов в Беларуси могут заблокировать «Яндекс Go»

Правовую оценку фактам перевозки в такси, не включенных в реестр, пообещали дать в Минтрансе Беларуси.

Как сообщает ОНТ, это касается и диспетчеров, передающих заказы таксистам-нелегалам.

Как заявили в Транспортной инспекции, выявить таких нарушителей несложно. Для этого достаточно просто ввести номер автомобиля в реестр.

Нарушения фиксируют и видеокамеры. Кроме того, до 10-го числа каждого месяца диспетчеры должны предоставлять информацию о выполненных и невыполненных заказах.

И там тоже можно проверить, кто выполняет перевозки без включения сведений в реестр.

Правовую оценку дадут каждому факту нелегальной перевозки - специалисты налоговой и Транспортной инспекции.

«За передачу заказов нелегалам диспетчер тоже в ответе. В Беларуси представитель „Яндекс Go“ вошел в реестр и теперь придется объяснять, почему его пассажиры уезжают „налево“. Деятельность диспетчера по закону могут и вовсе заблокировать», - отметили в эфире телеканала.