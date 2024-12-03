В Америке наконец отправили в тюрьму мужчину, которого за десять лет задерживали 75 раз

17:36 2024-12-03
В Америке наконец отправили в тюрьму мужчину, которого за десять лет задерживали 75 раз

Ранее политика прокурора Чикаго позволяла избежать наказания ворам, которые украли что-то дешевле тысячи долларов.

Шон Хилл из Чикаго может попасть в Книгу рекордов Гиннеса, причем повод более, чем необычный. С 2015 года мужчину арестовывали 75 раз, пока наконец-то не

54-летний мужчина, в частности, получил лет заключения за ограбление магазина спиртных напитков, причем он сделал это дважды.

Хилл в целом известен своими нападениями в Чикаго на прохожих и домогательствами к женщинам.

Только за 2024-й год Хилл был арестован 12 раз. В его активе - кражи и нападения.

Несмотря на многочисленные задержания, суровых наказаний Хилл часто избегал из-за политики прежнего прокурора округа Ким Фокс.

Согласно установленным ранее правилам, обвинения в кражах предъявлялись лишь при ущербе от 1 тысячи долларов или наличии десяти судимостей за тяжкие преступления.

Но серия нападений минувшим летом стала решающей. Хилл напал на нескольких женщин и ударил одну, находясь под электронным мониторингом.

25 июля его дважды арестовали за 1 день, и судья отозвал его право на досудебное освобождение.

Закон штата Иллинойс о досрочном освобождении позволяет Хиллу выйти на свободу в 2027 году, отбыв половину срока.

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