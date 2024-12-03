В Саудовской Аравии заработало самое длинное в мире беспилотное метро

Предполагается, что по завершении строительства электропоезда будут перевозить в день 3,6 миллиона пассажиров.

Это позволит значительно сократить дорожный трафик во всем Эр-Рияде и снизить выбросы CO 2 на 12,5 миллиона тонн в год.

Это второе после Мекки метро в Королевстве Саудовская Аравия, четвертое на Аравийском полуострове, шестое в Арабском мире и 15-е на Ближнем Востоке.