В Саудовской Аравии заработало самое длинное в мире беспилотное метро

18:16 2024-12-03
В Саудовской Аравии заработало самое длинное в мире беспилотное метро

Общая протяженность линий подземки в столице страны Эр-Рияде составит 176 километров.

Три первые линии беспилотного метро открылись в Эр-Рияде 1 декабря. Четвертая ветка начнет свою работу в январе 2025-го года.

Затем планируется запустить еще две.

Как сообщает журнал Вокруг света, протяженность линий в целом составит 176 километров, что будет мировым рекордом.

В метро будет 85 станций, оно свяжет основные районы, бизнес-центры, культурные достопримечательности столицы Саудовской Аравии.

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Предполагается, что по завершении строительства электропоезда будут перевозить в день 3,6 миллиона пассажиров.

Это позволит значительно сократить дорожный трафик во всем Эр-Рияде и снизить выбросы CO2 на 12,5 миллиона тонн в год.

Это второе после Мекки метро в Королевстве Саудовская Аравия, четвертое на Аравийском полуострове, шестое в Арабском мире и 15-е на Ближнем Востоке.

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