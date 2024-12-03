В Саудовской Аравии заработало самое длинное в мире беспилотное метро

Три первые линии беспилотного метро открылись в Эр-Рияде 1 декабря. Четвертая ветка начнет свою работу в январе 2025-го года.
Затем планируется запустить еще две.
Как сообщает журнал Вокруг света, протяженность линий в целом составит 176 километров, что будет мировым рекордом.
В метро будет 85 станций, оно свяжет основные районы, бизнес-центры, культурные достопримечательности столицы Саудовской Аравии.
Предполагается, что по завершении строительства электропоезда будут перевозить в день 3,6 миллиона пассажиров.
Это позволит значительно сократить дорожный трафик во всем Эр-Рияде и снизить выбросы CO2 на 12,5 миллиона тонн в год.
Это второе после Мекки метро в Королевстве Саудовская Аравия, четвертое на Аравийском полуострове, шестое в Арабском мире и 15-е на Ближнем Востоке.
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