В Национальном польском музее в Познани обнаружили личный штандарт Гитлера

15:30 2024-12-04
В Национальном польском музее в Познани обнаружили личный штандарт Гитлера

Находка идентифицирована историком искусств Александрой Парадовской, экспонировать ее не планируют.

Национальный музей в Познани обнаружил среди экспонатов своей коллекции личный штандарт Адольфа Гитлера, однако экспонировать его не собирается, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РАР.

Находка идентифицирована историком искусств Александрой Парадовской. Размер штандарта - один на один метр, он вышит золотой нитью, посередине изображена свастика в окружении дубовых листьев, а по углам четыре орла.

В Польше не исключают, что это, вероятно, единственный из сохранившихся до наших дней штандартов, приготовленных специально для Гитлера.

"Тот факт, что это может быть единственное такого рода знамя не вызывает у нас гордости, мы не будем его демонстрировать и никаких дальнейших исследований этого артефакта не планируется", — заявил Павел Осес из офиса музея.

По его словам, штандарт в ближайшее время отправится на склад. "При необходимости будем готовы предоставить его заинтересованным людям либо учреждениям", - добавил он.

Парадовская заинтересовалась данным объектом в ходе поиска экспонатов для выставки под названием "Иллюзии всемогущества", посвященной архитектуре и повседневной жизни в условиях немецкой оккупации, проходившей в Культурном центре "Замек"в Познани.

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