В Конго от неизвестной болезни умерли 143 человека

15:37 2024-12-04
В Конго от неизвестной болезни умерли 143 человека

Заболевание распространилось в сельской местности, куда сложно доставить лекарства, его симптомы напоминают грипп.

Власти Конго в лице заместителя губернатора провинции Кванго Реми Саки и министра здравоохранения страны Аполлинера Юмба сообщили о смерти почти 150-ти жителей страны.

Как уточняет Лента.ру, у заболевших наблюдались симптомы гриппа, включая высокую температуру и сильную головную боль. Как пишет Reuters, зараженных с каждым днем становится все больше.

В регион уже направлена группа медиков, которой предстоит собрать образцы и провести анализы пациентов.

Заболевание распространилось в сельской местности, куда сложно доставить лекарства. Люди умирают в своих домах, не получив качественного лечения. Эпидемиологи отмечают: чаще всего заражаются женщины и дети.

Представитель ВОЗ заявил, что агентство ООН по здравоохранению уже уведомили о вспышке болезни. Сейчас в организации работают над проведением исследований с Минздравом Конго.

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