Электромобиль Range Rover покорил пустыню Арабских Эмиратов

Новая чисто электрическая версия Range Rover с успехом прошла испытания в экстремальных условиях высоких температур пустыни в ОАЭ.

Как уточняет Аbw.by, температура здесь достигает 50-ти градусов по Цельсию, влажность приближается к 90 процентов.

Один из ключевых элементов теста - проверка работы новой системы терморегулирования. В компании заявили, что тестируемое авто превзошло все ожидания – машина справилась с высокими температурами и обеспечила комфорт в салоне.

Экзамен на прочность Range Rover прошел на «Большой Красной горе» в пустыне Альба-Дейр в Шардже – это песчаная дюна высотой около 91 метра.

Новая интеллектуальная система управления крутящим моментом не подвела. Ее преимущество в том, что мощность распределяется между каждым электродвигателем, и тем самым сокращается время реакции крутящего момента примерно со 100 миллисекунд до 1 миллисекунды, а также улучшается контроль тяги на бездорожье.

Электрический Range Rover станет первой моделью, где будут использоваться аккумуляторы и электроприводы собственной сборки Land Rover. Авто также оснастят зарядным устройством на 800 В.

В компании не сомневаются, что электрический Range Rover обладает теми же универсальными возможностями, как и версия с двигателем внутреннего сгорания, и с точки зрения буксировки, преодоления водного брода и проходимости превосходит любой другой роскошный электрический внедорожник.

Автомобиль базируется на платформе 800V MLA. Он имеет литий-ионную батарею емкостью 100 кВт·ч и двухмоторную систему полного привода. У Range Rover запас хода более 500 километров.

Официально презентация электрического внедорожника состоится в следующем году.