Пара из Австрии разводилась 12 раз ради пособия в триста с лишним евро

Супружеская пара в австрийском Граце 12 раз разводилась и вновь вступала в брак, чтобы получить от государства пособия в общем размере 326 тысяч евро. В их отношении возбуждено дело о мошенничестве. Однако пара отрицает обвинения и утверждает, что якобы никогда не расходилась.

Как пишет novorosinform.org со ссылкой на газету Kurier, супружеская пара из Граца была обвинена в крупном мошенничестве. За 35 лет совместной жизни они вступали в брак и разводились 12 раз, получая огромные пособия от государства.

Пара, по данным местной полиции, подозревается в манипуляциях с правом на разводы и новые браки с целью получения финансовой выгоды. В настоящий момент обоим супругам уже более 70 лет, пишет издание.

История началась в 1982 году, когда женщина после смерти первого мужа впервые вышла замуж за нынешнего супруга. Спустя 6 лет они впервые развелись.

Еще через 2 с половиной года после развода у женщины появлялся выбор: получать "вдовью пенсию" или единовременную выплату, эквивалентную размеру пенсии за 2,5 года.

В течение последующих трех десятилетий пара не раз разводилась и вступала в брак, получая такие финансовые средства. Полиция опросила их соседей, которые сообщили, что даже в период разводов они продолжали жить вместе, фактически не расставаясь.

Сейчас пара юридически считается супружеской, а их последнюю попытку развода, инициированную в мае 2022 года, не утвердили власти.

Супругов обвиняют в крупном мошенничестве, но они сами отрицают свою вину.