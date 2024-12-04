Пара из Австрии разводилась 12 раз ради пособия в триста с лишним евро

16:22 2024-12-04
Пара из Австрии разводилась 12 раз ради пособия в триста с лишним евро

По закону страны женщина имеет право на финансовое пособие со стороны государства.

Супружеская пара в австрийском Граце 12 раз разводилась и вновь вступала в брак, чтобы получить от государства пособия в общем размере 326 тысяч евро. В их отношении возбуждено дело о мошенничестве. Однако пара отрицает обвинения и утверждает, что якобы никогда не расходилась.

Как пишет novorosinform.org со ссылкой на газету Kurier, супружеская пара из Граца была обвинена в крупном мошенничестве. За 35 лет совместной жизни они вступали в брак и разводились 12 раз, получая огромные пособия от государства.

Пара, по данным местной полиции, подозревается в манипуляциях с правом на разводы и новые браки с целью получения финансовой выгоды. В настоящий момент обоим супругам уже более 70 лет, пишет издание.

История началась в 1982 году, когда женщина после смерти первого мужа впервые вышла замуж за нынешнего супруга. Спустя 6 лет они впервые развелись.

Еще через 2 с половиной года после развода у женщины появлялся выбор: получать "вдовью пенсию" или единовременную выплату, эквивалентную размеру пенсии за 2,5 года.

В течение последующих трех десятилетий пара не раз разводилась и вступала в брак, получая такие финансовые средства. Полиция опросила их соседей, которые сообщили, что даже в период разводов они продолжали жить вместе, фактически не расставаясь.

Сейчас пара юридически считается супружеской, а их последнюю попытку развода, инициированную в мае 2022 года, не утвердили власти.

Супругов обвиняют в крупном мошенничестве, но они сами отрицают свою вину.

Инга Райтова
16:38

Инга Райтова

В конце декабря покажут второй сезон «Игры в кальмара»

В конце декабря покажут второй сезон «Игры в кальмара»

Южнокорейский сериал после выхода на осенью 2021 года стал настоящим феноменом.
Инга Райтова
16:05

Инга Райтова

Электромобиль Range Rover покорил пустыню Арабских Эмиратов

Электромобиль Range Rover покорил пустыню Арабских Эмиратов

Тестируемое превзошло все ожидания производителей: машина справилась с высокими температурами и обеспечила комфорт в салоне.
Инга Райтова
15:37

Инга Райтова

В Конго от неизвестной болезни умерли 143 человека

В Конго от неизвестной болезни умерли 143 человека

Заболевание распространилось в сельской местности, куда сложно доставить лекарства, его симптомы напоминают грипп.
Инга Райтова
15:30

Инга Райтова

В Национальном польском музее в Познани обнаружили личный штандарт Гитлера

В Национальном польском музее в Познани обнаружили личный штандарт Гитлера

Находка идентифицирована историком искусств Александрой Парадовской, экспонировать ее не планируют.
Инга Райтова
20:11

Инга Райтова

Кладоискатель из Австрии нашел украденные нацистами легендарные шедевры

Кладоискатель из Австрии нашел украденные нацистами легендарные шедевры

Буркхарт Лист уверен, что они спрятаны в подземном тайнике недалеко от границы с Германией.
Инга Райтова
19:50

Инга Райтова

Россиянина выгнали с круизного лайнера в одном из городов Аргентины

Россиянина выгнали с круизного лайнера в одном из городов Аргентины

Судно совершало турне из ЮАР в Аргентину через Антарктиду, но из-за технических проблем на Южный полюс туристы не попали.
Новости СМИ2