Белорусские водители теперь могут онлайн узнать о своих штрафах в России

18:00 2024-12-05
Белорусские водители теперь могут онлайн узнать о своих штрафах в России

Активировать такую опцию на Госавтоинспеции соседней страны помогли МВД, Минтранс и Ассоциация «БАМАП».

Возможность проверки штрафов была на сайте "Госавтоинспекция. РФ" была и раньше, пишет Аbw.by.

Но сделать это можно было лишь в теории, потому что там отсутствовала возможность ввести иностранный регистрационный знак.

Перевозчики сообщили об этой проблеме в Ассоциацию «БАМАП», Минтранс и МВД. И МВД Беларуси по инициативе «БАМАП» подготовило и направило письмо в МВД РФ с просьбой исправить проблему.

МВД России в ответном письме сообщило, что теперь «ограничения по доступу к публичным информационным ресурсам ведомства, в частности, к сервису «Проверка штрафов Госавтоинспекции», с публичных IP-адресов Республики Беларусь отсутствуют».

Водители могут ввести иностранный номерной знак (белорусский) и таким образом узнать информацию о неоплаченных штрафах.

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