Белорусские водители теперь могут онлайн узнать о своих штрафах в России

Возможность проверки штрафов была на сайте "Госавтоинспекция. РФ" была и раньше, пишет Аbw.by.
Но сделать это можно было лишь в теории, потому что там отсутствовала возможность ввести иностранный регистрационный знак.
Перевозчики сообщили об этой проблеме в Ассоциацию «БАМАП», Минтранс и МВД. И МВД Беларуси по инициативе «БАМАП» подготовило и направило письмо в МВД РФ с просьбой исправить проблему.
МВД России в ответном письме сообщило, что теперь «ограничения по доступу к публичным информационным ресурсам ведомства, в частности, к сервису «Проверка штрафов Госавтоинспекции», с публичных IP-адресов Республики Беларусь отсутствуют».
Водители могут ввести иностранный номерной знак (белорусский) и таким образом узнать информацию о неоплаченных штрафах.
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