На БЕЛАЗе проведен тест-драйв для новых карьерных самосвалов

18:08 2024-12-05
На БЕЛАЗе проведен тест-драйв для новых карьерных самосвалов

Презентация 130-тонного БЕЛАЗ-7513Т и 240-тонного БЕЛАЗ-7531N состоялась на испытательном полигоне.

Свои способности зарубежным специалистам и топ-менеджерам презентовали новые карьерные самосвалы БЕЛАЗа, сообщает Аbw.by.

Презентация 130-тонного БЕЛАЗ-7513Т и 240-тонного БЕЛАЗ-7531N состоялась на испытательном полигоне. Самосвалы получили новый тяговый генератор, а также электродвигатели переменно-переменного тока альтернативного производителя. Кроме того, их оснастили шкафом управления собственной разработки.

Флагманские карьерные самосвалы свои способности показали на деле: в движении на предельных уклонах, с полной загрузкой и без груза.

Зрители смогли в режиме реального времени наблюдать на экране за характеристиками представленных грузовиков благодаря интеллектуальной системе мониторинга и прогнозной аналитики IMS собственной разработки, установленной на технике.

Как сообщает пресс-служба БЕЛАЗа, качество и долговечность продукции – неотъемлемые приоритеты предприятия.

Расширение линейки выпускаемой продукции позволяет гибко удовлетворять потребности клиентов и предлагать индивидуальные решения с использованием альтернативных комплектующих для повышения эффективности эксплуатации техники на карьерах.

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