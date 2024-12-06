Российских туристов на Кубе жестоко искусали мошки прямо в отеле

С неожиданной проблемой столкнулись россияне на Острове Свободы. Их искусали тропические мухи, вызывающие страшный зуд.

На группу путешественников напал целый рой таких насекомых, сообщает Телеграмм-канал SHOT. Одна из пострадавших, москвичка Людмила, рассказала журналистам, что ее отдых в Варадеро испортили полчища тропических хехенов.

По ее словам, после нападения тропических мух она покрылась крупными красными, жутко зудящими волдырями, пишет hibiny.ru.

Людмила пожаловалась, что лекарства от аллергии не спасают от чесотки. От данной проблемы страдают и другие туристы, которые не могут спать по ночам.

В администрации отеля лишь разводят руками и советуют купить обычную мазь. Местные признают, что они давно выработали иммунитет к укусам хехенов, и у них в худшем случае остаются красные точки, которые быстро исчезают.

Хехены, уточняет издание, - песчаные москиты, которые на Кубе считаются самыми злыми и вредными насекомыми. Их трудно заметить из-за полупрозрачного туловища. Сначала их укусы даже неощутимы, но потом появляются волдыри и сильный зуд.