Париж в 2024 году опять признан самым лучшим городом мира

Париж продолжает удерживать первенство в рейтинге лучших городов мира, сообщает chicago24online.com.

Согласно рейтингу, Париж по-прежнему остаётся на вершине благодаря глобальному влиянию. Считается, что этому содействовало и проведение в столице Франции летних Олимпийских игр, которые привлекли миллионы туристов.

На втором месте - Мадрид, третья позиция - за Токио. Рим в этом рейтинге на 4-м месте, топ-5 замыкает Милан.

На другом конце списка - Каир (100 место), китайский Чжухай (99 место) и Иерусалим (98 место).

Что касается международному туризму, то в 2024 году он вырос на 19 процентов. А лидером по количеству международных прибытий стал Бангкок (с 32 миллионами туристов).

За ним следуют Стамбул (с увеличением числа прибытий на 14 процентов), Лондон занял третье место (рост прибытий 7 процентов). В топ-5 также вошли Гонконг и Мекка.