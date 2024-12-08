Первое издание «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за рекордную сумму

13:34 2024-12-08
Первое издание «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за рекордную сумму

Книга изначально была куплена в 90-х годах всего за 10 фунтов, а теперь этот лот ушел с молотка за 36 тысяч фунтов.

Первое издание "Гарри Поттер и философский камень" писательницы Джоан Роулинг из Великобритании было продано на аукционе за 36 тысяч фунтов стерлингов.

Как передает ТАСС, об этом сообщила корпорация Би-би-си.

Книга изначально была куплена в 90-х годах всего за 10 фунтов. По данным Би-би-си, издание является одной из 500 экземпляров в твердом переплете, которые были опубликованы в 1997 году.

Всемирную славу Джоан Роулинг принесли семь романов про мальчика-волшебника, выходившие с 1997 по 2007 годы.

Общий тираж книг, изданных более чем на 80-ти языках, превышает полмиллиарда экземпляров. Кроме основного цикла, писатель создала и три дополнительные книги, которые изданы благотворительной целью. 

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