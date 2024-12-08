В Бресте будут выпускать минивэны BMG M5P

На принадлежащем МАЗу предприятии «Брестмаш» в Бресте планируется наладить производство семиместных минивэнов BMG M5P.
Как уточняет Аvtonovostidnya.ru, это - китайские Forthing Lingzhi от Dongfeng, которые созданы по образу и подобию Mitsubishi Space Gear из 90-х.
Как рассказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, выпускать минивэны на «Брестмаше» будут и в традиционной бензиновой, и в электрической конфигурации.
В перспективе планируется нарастить их производство до 10 тысяч автомобилей в год.
Опытные образцы авто собраны и отправлены на сертификацию, после этого модель официально поступит в продажу на белорусский рынок.
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