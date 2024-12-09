Steam выпустил игру игру-ужастик об освобождении Павла Дурова

Релиз игры про освобождение из французской тюрьмы Павла Дурова вышел в студии Raskumar Team, сообщает Газета.ру со ссылкой на соответствующую информацию со страницы проекта в магазине цифровых копий компьютерных игр Steam.

Free Durov создана в жанре horror («ужас»). Игроку предлагается взять на себя роль Дурова, заключенного в парижской тюрьме. Павлу Дурову по ходу прохождения предстоит столкнуться со злым президентом Франции Эммануэлем Макроном, решить проблему 2 стульев, делать приседания и так далее.

«Погрузитесь в запоминающуюся игру ужасов. Испытайте тяготы тюрьмы и попытайтесь сбежать, защитив ключи шифрования. Сохраните анонимность!» – призывает описание игры в Steam.

Из описания проекта следует также, что Free Durov «пропитана» юмором, иронией и отсылками к популярным интернет-мемам.

Игра уже доступна для покупки и установки.