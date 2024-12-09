В Беларусь привезли электрический универсал Denza Z9 GT

Электромобиль Denza Z9 GT доставил в Беларусь автоцентр LITIO. Как сообщает Аbw.by, премиальный универсал сочетает мощность и максимальный комфорт.

Это авто разработано специалистами совместного предприятия BYD и Mercedes-Benz. Его основное преимущество – мощная силовая установка и богатый интерьер, предоставляющий максимум комфорта для водителя и пассажиров.

Электрическая версия Denza Z9 GT базируется на e-Platform 3.0 Evo. У нее 3 электродвигателя повышенной мощности, их производительность достигает 966 л.с. при запасе хода до 700 км (по циклу CLTC).

Быстрая зарядка позволяет восполнить до 80-ти процентов заряда за полчаса, что делает электромобиль удобным и для дальних поездок.

По динамике Denza Z9 GT сравнивают с лучшими спортивными автомобилями: ее разгон до 100 км/ч занимает 3,5 секунды. Автомобиль, кроме того, прошел «лосиный тест», предполагающий испытание авто на устойчивость в период экстремальных маневров на скорости 93,6 км/ч.

Дизайн электрокара отличает минимализм. Габариты Denza Z9 GT - 5180 х 1990 х 1480 мм при колесной базе 3125 мм.

Машина доступна в серебристом, сером, белом, черном и зеленом цветах кузова.