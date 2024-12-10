Штрафы за превышение скорости вырастут с ₽500–5000 до ₽750–7500, за управление ТС в пьяном виде — с ₽30 до ₽45 тысяч, а за непристёгнутый ремень — с ₽1000 до ₽1500.
Штрафы для водителей в РФ с 1 января 2025 года взлетят на 50%
Принятие поправок уже одобрили в Госдуме: штрафы увеличатся в 1,5 раза, а скидка за «быструю оплату» сократится с 50% до 25%.
Инга Райтова
Ученые создали первый в мире лазер на основе кремния
Новое устройство работает при токе в 5 миллиампер и напряжении 2 вольта, что сопоставимо с энергопотреблением светодиода.
Инга Райтова
Ferrari выпустила серию оригинальных 296 GTB для стран Персидского Залива
Суперкары посвящены Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейту, Бахрейну, Катару и Оману.
Инга Райтова
В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД
Размер штрафа за превышение скорости в будущем году станет в полтора раза больше.
Инга Райтова
Google создал рекордный процессор для квантовых вычислений Willow
Новый чип Willow способен в течение пяти минут решить задачу, на которую обычный компьютер потратит порядка 10 септиллионов лет.
Инга Райтова
АВТОВАЗ в Ижевске запустил производство семиместного универсала Lada Largus Cross
Пока цена новой версии универсала неизвестна, но что его пятиместный предшественник стоит примерно 15 тысяч долларов.
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НКОРС Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Россией
Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Россией
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