НКОРС Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Россией

Об этом в беседе с ТАСС заявил член политического комитета НКОРС Анас аль-Абда.
«Мы стремимся поддерживать хорошие отношения с Россией», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, общие интересы сторон должны считаться первостепенными.
Об этом в беседе с ТАСС заявил член политического комитета НКОРС Анас аль-Абда.
«Мы стремимся поддерживать хорошие отношения с Россией», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, общие интересы сторон должны считаться первостепенными.
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