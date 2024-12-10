АВТОВАЗ в Ижевске запустил производство семиместного универсала Lada Largus Cross

К выпуску новой версии российского универсала Lada Largus Cross приступили на предприятии в Ижевске, сообщает Telegram-канал RCI News.

По данным источника, завод "Лада Ижевск" запустил серийное производство 7-местной модификации авто.

«На конвейере завода замечены Lada Largus в модификации Cross - в версии на 7 мест и в комплектации с мультимедиа в новом синем металлике «Капитан», – отмечается в сообщении.

Как известно, модели Largus оборудованы бензиновыми 1,6-литровыми двигателями (на 90 или 106 л.с._ - в паре с 5-ступенчатой МКПП.

Пока цена новой версии универсала неизвестна. Но уточняется, что его пятиместный предшественник стоит примерно 15 тысяч долларов.

К слову, источник также сообщает, что АВТОВАЗ сократил выпуск Lada Vesta на 25 процентов из-за падения спроса.