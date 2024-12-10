Ученые создали первый в мире лазер на основе кремния

Первый в мире работающий непрерывно полупроводниковый лазер на основе кремния разработала международная группа ученых, сообщает Газета.ру.

Исследователи показали, как на деле действует лазер, состоящий из ультратонких слоев кремний-германиево-оловянного и германиево-оловянного сплава.

В отличие от существующих германий-оловянных лазеров, которые требуют высоких затрат энергии, новое устройство работает при токе в 5 миллиампер и напряжении 2 вольта, что сопоставимо с энергопотреблением светодиода.

Лазер, благодаря особой кольцевой структуре, потребляет минимум мощности и почти не выделяет тепла, это обеспечивает его стабильную работу при температуре до 90 кельвинов (−183,15°C).

Его вырастили на стандартных кремниевых подложках, используемых в транзисторах. Он стал первым в мире лазером, работающим на элементах IV группы периодической системы химических элементов.

Это открытие прокладывает путь к созданию новейших электронных устройств с использованием кремниевой фотоники.