При изучении Арктики ученые открыли новый вид вирусов

17:03 2024-12-11
При изучении Арктики ученые открыли новый вид вирусов

Этот вирус может рассматриваться, как компонент препаратов для лечения бактериальных инфекций человека.

Новый вид бактериофага обнаружили российские ученые в Арктике.

Завлабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров рассказал ТАСС, что этот вирус может рассматриваться как компонент препаратов для лечения бактериальных инфекций человека.

"Новый бактериофаг Escherichia coli flora2c выделен из орнитогенного биосубстрата. Анализ последовательности его генома позволяет данный вирус отнести к новому виду рода Justusliebigvirus", - заявил Гончаров.

По его словам, бактериофаги такого рода рассматриваются как перспективные компоненты препаратов для фаготерапии инфекционных заболеваний человека, в том числе - инфекций мочевыводящих путей.

Данный бактериофаг выделен из почвы в пределах птичьего базара архипелага Земля Франца-Иосифа. Он активен в отношении тестового штамма Escherichia coli 2c (кишечной палочки).

Полученные результаты подтвердили гипотезу, что орнитогенные (связанные с птичьими базарами) экосистемы высокоширотной Арктики могут рассматриваться как ресурсная база для поиска новых бактериофагов, которые можно применять в медицине в качестве антибактериальных препаратов.

Гончаров отметил, что микробиологи продолжают исследования по поиску вирусов бактерий, то есть бактериофагов, применимых для профилактики лечения инфекционных заболеваний. 

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