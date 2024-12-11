Гаджетом 2024-го года по версии Popular Science стал шлем Apple Vision Pro

Главные инновации 2024-го года среди гаджетов, техники и технологий назвала редакция журнала Popular Science, сообщает Лента.ру.

Авторы напомнили, что выбирают наиболее инновационные устройства и технологии с 1988-го года. И главным инновационным гаджетом в 2024-м оказался шлем смешанной реальности от Аррlе.

«У Vision Pro имеются свои недостатки, которые надо преодолеть, но уже через несколько минут использования стало ясно, что это нечто другое, важное и, честно говоря, удивительное», - отметили авторы.

В список инновационных устройств попали также беззеркальная камера Sony A9 III, электронная книга BOOX Palma, компактный дрон DJI Neo и процессоры Snapdragon X от Qualcomm.

А в категории «Развлечения» главным гаджетом выбрана гибридная электроакустическая ударная установка Zildjian ALCHEM-E.

В разделе, посвященном аэрокосмической промышленности, лидировал прототип водородно-электрического воздушного такси вертикального взлета и посадки от Joby.