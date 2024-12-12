На 3D-принтере в Китае напечатали растительный вариант рыбьего мяса

Группа ученых из Чжэцзянского университета КНР создала растительную имитацию мяса желтого горбыля с помощью 3D-принтера, сообщает Report.az/ru.

По словам экспертов, готовые продукты получились очень подобными на настоящую рыбу. Чтобы добиться максимального сходства, команда провела КТ-сканирование и получила трехмерную модель распределения жира и мышц.

А для воссоздания текстуры животных тканей ученые использовали изолят соевого белка, кантановую медь и крахмал.

"В конечном итоге был создан 3D-печатный продукт из растительной рыбьей плоти", — отметили авторы разработки.

По словам исследователей, в имитированном мясе текстура, распределение влаги и содержание питательных веществ оказались близки к характеристикам настоящей рыбы.

Ученые считают, что такая разработка снизит нагрузку на рыболовную отрасль, которая практически исчерпала возможности по добыче водных биоресурсов в безопасных для экологии объемах.