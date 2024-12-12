На 3D-принтере в Китае напечатали растительный вариант рыбьего мяса

17:53 2024-12-12
На 3D-принтере в Китае напечатали растительный вариант рыбьего мяса

Ученые считают, что такая разработка снизит нагрузку на рыболовную отрасль, которая практически исчерпала возможности по добыче водных биоресурсов.

Группа ученых из Чжэцзянского университета КНР создала растительную имитацию мяса желтого горбыля с помощью 3D-принтера, сообщает Report.az/ru.

По словам экспертов, готовые продукты получились очень подобными на настоящую рыбу. Чтобы добиться максимального сходства, команда провела КТ-сканирование и получила трехмерную модель распределения жира и мышц.

А для воссоздания текстуры животных тканей ученые использовали изолят соевого белка, кантановую медь и крахмал.

"В конечном итоге был создан 3D-печатный продукт из растительной рыбьей плоти", — отметили авторы разработки.

По словам исследователей, в имитированном мясе текстура, распределение влаги и содержание питательных веществ оказались близки к характеристикам настоящей рыбы.

Ученые считают, что такая разработка снизит нагрузку на рыболовную отрасль, которая практически исчерпала возможности по добыче водных биоресурсов в безопасных для экологии объемах.

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