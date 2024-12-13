Братья из Британии собрали коллекцию карточек с покемонами и попали в Книгу рекордов Гиннеса

19:24 2024-12-13
Братья из Британии собрали коллекцию карточек с покемонами и попали в Книгу рекордов Гиннеса

Собрание Оуэна и Коннера Грэя состоит из 48 339 уникальных экземпляров, они хотят провести с ней тур по США.

Самую большую коллекцию карточек с покемонами собрали 2 брата из Британии собрали и попали в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Ура.ру.

Коллекция Оуэна и Коннера Грэя состоит из 48 339 уникальных экземпляров. Тем самым братья побили предыдущий рекорд, установленный Бенджамином ДеГвайром, у которого коллекция в 2023-м году насчитывала 34 310 карточек.

Уникальное собрание англичан включает карточки из различных стран, напечатанные на разных языках. Правда, одна нация остается для них недостижимой.

«У нас есть всё, кроме карточки на голландском языке. Ее мы не смогли найти», — поделился Коннер.

Братья в шутку посоветовали начинающим коллекционерам «беречь свои деньги». Сами при этом готовятся к туру по выставкам коллекционных карточек в США, который состоится в будущем году.

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