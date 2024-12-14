Амурский тигр прошёл 200 километров, чтобы найти свою любимую тигрицу

16:44 2024-12-14
Амурский тигр прошёл 200 километров, чтобы найти свою любимую тигрицу

Российские ученые в рамках программы по спасению амурских тигров выпустили в дикую природу Дальнего Востока пару осиротевших тигрят.

Необычная история воссоединении двух амурских тигров привлекла внимание общественности.

Как сообщает сайт tsargrad.tv, тигр по имени Борис, которого в детстве разлучили с тигрицей Светлой, прошел почти двести километров, чтобы найти подругу.

Хотя Борис и Светлая не были братом и сестрой, они после потери своих родителей росли вместе.

Российские ученые в 2014 году в рамках программы по спасению амурских тигров выпустили эту пару осиротевших тигрят в дикую природу Дальнего Востока.

При этом Борис и Светлая оказались друг от друга на расстоянии около 150 километров и долгое время не могли воссоединиться.

Ученые наблюдали за тигрятами, и через год стали свидетелями неожиданного события. Борис начал путешествие в поисках Светлой, преодолев по прямой почти 200 километров. Поразительно, но он нашел подругу.

История получила продолжение. Спустя полгода после воссоединения Светлая родила выводок тигрят. 

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