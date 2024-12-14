Жители Сирии впервые добрались до личного курорта Асада в Латакии и были потрясены

17:23 2024-12-14
Жители Сирии впервые добрались до личного курорта Асада в Латакии и были потрясены

Здание, которому около полувека, разбито и разграблено, в нем практически не осталось мебели и других вещей.

Сирийцы впервые смогли попасть на личный прибрежный курорт семьи экс-президента страны Башара Асада. Курорт был построен полвека назад в Бурдж-Исламе, расположенном на севере провинции Латакия, уточняет Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Огромный комплекс включает виллу с балконами, выходящими на Средиземное море, несколько садов, частный пляж и прогулочную дорожку. После падения режима Асада все разграбили, курорт опустел.

Окна здания разбиты, пол усыпан осколками стекла, мебели совсем не осталось. Туалеты, душевые кабины, предметы утвари были сломаны либо разбиты.

«Не могу поверить своим глазам. Они построили нечто такое, чего мы за всю мою жизнь не видели», - отметил бывший велогонщик сборной Сирии.

Он считает, что весь комплекс должен достаться народу, а не «очередному президенту».

Один из собеседников Reuters рассказал, что местные жители после свержения Асада (в основном это сирийские туркмены, изгнанные в близлежащие деревни во время строительства курорта) впервые попали сюда после того, как территорию заняла семья Асада 50 лет назад.

По его словам, раньше на месте курорта раньше были оливковые рощи.

Инга Райтова
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