В России на бывшем заводе Mercedes-Benz будут выпускать китайские кроссоверы

18:36 2024-12-15
В России на бывшем заводе Mercedes-Benz будут выпускать китайские кроссоверы

Технические параметры российских кроссоверов будут сопоставимы с китайским Exeed TXL.

Автомобильный завод Московского региона, известный ранее, как завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, получил ОТТС на Exeed TXL российского производства. Это значит, что здесь в скором времени начнут сборку для российского рынка китайских кроссоверов премиум-класса.

Ожидается, что Exeed российской сборки заменят китайских собратьев. Получение одобрения типа транспортных средств (ОТТС) свидетельствует о том, что предприятие имеет право начинать производство, запускать продажи и выдавать паспорта транспортных средств, сообщает Аbw.by.

Технические параметры российских кроссоверов будут сопоставимы с китайским Exeed TXL. То есть, авто будут иметь двигатели 1.6 и 2.0 литра мощностью от 194 до 197 л.с. Трансмиссия будет варьироваться - предлагается семиступенчатый робот либо классический восьмиступенчатый автомат.

Стоимость китайского Exeed TXL составляет 38 000-45 000 долларов. Какова будет цена кроссовера российской сборки, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Автомобильный завод Московского региона получил ОТТС на внедорожник Exeed VX.

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