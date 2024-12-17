Трамп предложил отменить в США переход на летнее время

Избранный президент Дональд Трамп предложил соотечественникам полностью отказаться от практики перевода часов.

Как сообщает chicago24online.com, в своем посте на TruthSocial он написал, что "Республиканская партия приложит все усилия, чтобы отменить летнее время. Это неудобно и дорого для нашей страны».

Данную позицию уже одобрили советники Трампа, в том числе Илон Маск и Вивека Рамасвами. Но сын Трампа, Дональд Трамп-младший, поддерживает противоположную точку зрения, совпадающую с одобренным Сенатом в 2022-м году законопроектом.

Данный законопроект предлагал сделать летнее время постоянным.

Пока непонятно, стремится ли Трамп полностью отменить практику перевода часов либо сделать летнее время постоянным. Предвыборный штаб политика не ответил на запросы о разъяснении позиции, пишет издание.

Почти все штаты США придерживаются летнего времени. Исключение составляет лишь Аризона.