Пикап Hilux Champ в Индонезии перестроили в пассажирский внедорожник

Компания New Armada из Индонезии на базе пикапа Toyota Hilux Champ создала большой трехрядный внедорожник. Данная переделка не носит статус официальной, но такие внедорожники можно приобрести через дилеров Toyota.

Новинка получила название Hilux Rangga Khusus, пишет carsweek.ru.

New Armada специализируется на создании автобусных кузовов. Специалисты в случае с пикапом Hilux Champ переделали исходную модель, добавив вместо задней стенки кабины вторую половину кузова.

Как отмечает издание, такого рода надстройка гармонично вписалась в изначальный дизайн автомобиля.

Получившийся внедорожник отличает высокая крыша, у него необычная оптика, оригинальные колесные диски, есть рейлинги. В салоне машины дополнительно организовано два ряда кресел.

Для рынка Индонезии пикап Hilux Champ получил 139-сильный бензиновый мотор на 2 литра. Альтернативный вариант - 154-сильный дизель на 2,4 литра, все версии заднеприводные. Трансмиссия - 5МКПП или 6АКПП.