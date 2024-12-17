В Китае приступил к работе робот-полицейский в форме шара, который умеет накидывать на преступника сеть

Новый помощник в виде 125-килограммового высокотехнологичного патрульного робота сферической формы появился у китайской полиции.

Как уточняет журнал "Вокруг света", робот оснащен многочисленными сенсорами и гаджетами. Rotunbot RT-G буквально за 2,5 секунды разгоняется до скорости 30 километров в час и может преследовать преступников на земле и воде, отмечает newatlas.com.

В компании-разработчике устройства пояснили, что робот при движении не издает большого шума. А устойчивость ему придает механизм гироскопической самостабилизации.

Чтобы видеть вокруг себя окружающую среду, не натыкаться на людей и иные препятствия и при этом отслеживать потенциальные угрозы и цели преследования, Rotunbot использует GPS-навигатор, всевозможные датчики и камеры.

Робот-полицейский прочен, он выдерживает удары, без ущерба может падать с уступов высотой по колено либо скатываться по лестницам. Ему не страшны грязь, слякоть и бездорожье. Rotunbot водонепроницаем, обладает хорошей плавучестью и может скатиться в реку и выбраться обратно на берег.

Патрульный робот также оборудован приспособлениями, используемыми для борьбы с преступностью: слезоточивым газом, дымовыми шашками, звуковыми сигналами, акустическими разгонятелями толпы и сетестрелами. С их помощью он способен сбивать и обездвиживать подозреваемых на близком расстоянии.

Rotunbot в настоящее время проходит испытания, участвуя в полицейских патрулях, которые следят за порядком в коммерческой зоне города Вэньчжоу, расположенном в провинции Чжэцзян на юго-востоке КНР.