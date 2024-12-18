Часть Британии к 2050 году может уйти под воду

18:45 2024-12-18
Часть Британии к 2050 году может уйти под воду

Более шести миллионов домов и предприятий в Англии расположены в районах, которые подвержены риску затопления.

Свыше 6 миллионов объектов недвижимости в Британии могут уйти под воду к 2050-му году, сообщает МК со ссылкой на доклад Агентства страны по охране окружающей среды.

По словам экспертов, порядка 6,3 миллиона домов и предприятий в Англии расположены в районах, которые подвержены риску затопления.

«Затопление может произойти из нескольких источников сразу: моря, реки и поверхностные воды», - говорится в докладе.

В документе также уточняется: из-за изменения климата к 2050 году общее количество домов и других находящихся в зоне риска затопления объектов недвижимости может достичь 8 миллионов.

Для Англии такие наводнения могут привести к серьезным экономическим последствиям.

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