Индиец облил зятя кислотой, отказавшегося отвезти его дочь за границу в медовый месяц

65-летний житель Индии облил кислотой 29-летнего зятя из-за отказа отвезти его дочь в медовый месяц за границу, сообщает Газета.ру со ссылкой на Тhe Times Of India.

Как уточняет издание, ЧП произошло в районе Тхана штата Махараштре. У тестя и зятя после свадьбы возникли разногласия по поводу места проведения медового месяца.

Первый хотел, чтобы молодожены поехали в религиозное место за границей, а другой решил посетить Кашмир. Между мужчинами случился крупный конфликт.

Тесть подошел к зятю и плеснул в него кислотой. В итоге мужчина получил серьезные травмы лица и тела, он сейчас проходит лечение.

Полиция в данный момент занимается розыском нападавшего. Его хотят привлечь к ответственности по нескольким статьям.