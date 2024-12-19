Индия возглавила список стран-трудоголиков

Как сообщает Международная организация труда, в мире среднестатистический работник трудится примерно по 43,9 часа в неделю.

Аналитики портала Visual Capitalist подсчитали, как долго длится рабочая неделя в 108 из 187 странах-членах МОТ.

Как выяснилось, в топ-5 таких стран входят Индия, Бутан, Бангладеш, Камбоджа и Уганде.

В частности, граждане Индии трудятся по 56 часов в неделю, то есть около 11,2 часа каждый будний день. Культура труда там такова, что в крупных компаниях молодежь призывают работать даже по 70 часов в неделю.

В соседнем Бутане люди трудятся по 53,3 часа в неделю, в Бангладеш - по 50,4 часа.

Россия и Беларусь, согласно цифрам статистики, середнячки: здесь люди трудятся по 39,6 часа в неделю. В США средний показатель составил 38 часов в неделю.

А вот в Европе рабочая неделя короче. Жители Нидерландов, к примеру, заняты на работе 29,8 часа в неделю, австрийцы 32,4 часа, датчане 32,6.