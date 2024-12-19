Работники «БелДжи» выиграли конкурс профмастерства работников стран ШОС в Китае

Два сотрудника СЗАО «БелДжи» - инженер-электроник Денис Кулешов и инженер-механик Игорь Сивчик стали лучшими в номинации «Эксплуатация и наладка промышленных роботов» на конкурсе профмастерства работников стран ШОС в Китае.

Как сообщает Телеграм-канал Belgee LIFE, конкурс проходит 16–20 декабря 2024 года.

В конкурсе приняли участие 26 стран. Серебро досталось команде Египта, золото - команде Армении.

Конкурс профмастерства работников стран ШОС объявлен как ежегодный. Сейчас он проходит в третий раз - в городе Циндао. Организатор - Всекитайская федерация профсоюзов.

Белорусская команда приняла участие в конкурсе впервые - по направлению Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш».

Команды соперничали в эксплуатации и наладке промышленных роботов, соревновании слесарей-сборщиков, промышленном управлении интеллектуальным производством.