Депутаты выступили против решения духовных лидеров РФ о разрешении в стране многоженства

Духовное управление мусульман РФ разрешило мусульманам страны многоженство - заключать не более четырех религиозных браков. Но при этом мужчина должен соблюдать условие справедливого и одинакового отношения ко всем своим супругам.

Депутаты Госдумы России с этим не согласны.

Разрешение религиозного многоженства озвучил московский муфтий Ильдар Аляутдинов. Он объяснил, что это допустимо в случаях, когда первая жена не может иметь детей либо по еще каким-то объективным причинам.

Председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи Нина Останина считает данную постановку вопроса неправильной. Религиозное многоженство, по ее словам, противоречит семейному законодательству и Конституции РФ.

В свою очередь, ей возразил мулла одной из российских мечетей, заявивший, что "многоженство - традиционная ценность мусульман на протяжении многих веков".

"Население РФ в значительной степени состоит из мусульман. Потому я считаю неверной такую постановку вопроса, потому что речь идет о религиозном браке. А заключать браки с несколькими женщинами в загсе никто и не предлагает", - отметил мулла.