В Израиле нашли ящик с костями брата Иисуса

Древний известняковый ящик, которому 2 тысячи лет, обнаружен в Израиле. На ящике нацарапана надпись: «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса», сообщает журнал "Вокруг света".

В настоящее время находка находится в американском городе Атланта, где стала частью коллекции из 350 экспонатов, связанных с эпохой Иисуса Христа.

Многие исследователи не сомневаются, что в этом ларце могли находиться останки Иакова Праведного, который стал лидером христиан после смерти Иисуса Христа.

Если подлинности находки подтвердится, она станет самым древним доказательством существования Иисуса Христа.