В Израиле нашли ящик с костями брата Иисуса

Древний известняковый ящик, которому 2 тысячи лет, обнаружен в Израиле. На ящике нацарапана надпись: «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса», сообщает журнал "Вокруг света".
В настоящее время находка находится в американском городе Атланта, где стала частью коллекции из 350 экспонатов, связанных с эпохой Иисуса Христа.
Многие исследователи не сомневаются, что в этом ларце могли находиться останки Иакова Праведного, который стал лидером христиан после смерти Иисуса Христа.
Если подлинности находки подтвердится, она станет самым древним доказательством существования Иисуса Христа.
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